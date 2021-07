S05E28 • 12 juillet - 18 juillet 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

F1 2021 est sorti vendredi 16 juillet et a été développé par Codemasters. Encore un jeu de voitures, aucun surprise ici donc on vous épargne une description évidente. Voir le comptoiroscope → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Ragnarock est sorti de son early access jeudi 15 juillet et a été développé par WanadevStudio. C'est indé, c'est en réalité virtuelle, c'est un jeu de rythme, et ça donne la pêche. Il y a même un mode multi. Plus d'infos → Dispo sur PC - Index/Vive/Rift/Mixed Reality

Reminiscence est sorti en accès anticipé lundi 12 juillet et a été développé par Reminiscence Project. Jeu indé, gratuit, mais cette fois dans le trip horreur psy avec des puzzles et une présence qui vous met la pression. Plus d'infos → Dispo sur PC

SuchArt: Genius Artist Simulator est sorti en accès anticipé mercredi 14 juillet et a été développé par Voolgi. Warhol disait que chacun aurait son quart d'heure de célébrité, eh bien vous pouvez le tenter avec ce simulateur d'art. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4 - Index/Vive/Rift/PS4VR

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est sorti vendredi 16 juillet et a été développé par Nintendo. Version remasterisée sur Switch du jeu éponyme sorti sur Wii en 2011. 10 ans déjà. De quoi revivre une belle aventure. Plus d'infos → Dispo sur NS

• Focus

Amateurs de sports extrêmes, vous avez été entendus, puisque c'est le trépident Riders Republic qui s'annonce pour une sortie prochaine. Développé par Ubisoft Annecy, ce nouveau titre vous proposera les activités suivantes : VTT, ski, snowboard, vol en wingsuit et rocket wingsuit. La différence entre les deux derniers étant que la rocket wingsuit voit le joueur affublé d'une aile rigide dans le dos. Si on nous avait mis le tout dans un cadre estival, on aurait presque pu croire à un reboot de California Games, mais il n'en est rien.

Ce sont donc des parties endiablées en multi avec jusqu'à 50 joueurs qui nous attendant (20 max sur consoles d'ancienne génération), joueurs qui pourront s'affronter sur plein d'épreuves, et le jeu proposera également un mode 6v6 pour toujours plus de confrontations folles. Notez qu'un mode carrière est malgré tout disponible même si ce n'est pas vraiment l'intérêt du titre, mais vous pourrez faire vos petites compétitions de votre côté, comme des grands. On attend donc tout ça le 2 septembre prochain, et ça sortira sur PC (Windows), PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Stadia. On attend évidemment une sortie 3DS prévue au 1er avril 2028. Ou pas.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Euro Truck Simulator 2

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /14 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 23 juillet 2021 à 20h.