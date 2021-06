Après un essai calamiteux sur Trackmania² Stadium en novembre 2019, on se cale un p'tit Trackmania dans un but précis, celui d'être le moins ridicule possible lors de la prochaine Trackmania Cup Online. Qualifications le 17 juillet prochain, objectif : passer le 1er round. N'oubliez pas que vous pouvez aussi passer directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "♥ Suivre").

aujourd'hui à partir de 18h