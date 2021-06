Hop hop hop ! Une exclusivité (temporaire ?) Sony ! On en profite et on va se lancer ce petit Ratchet & Clank: Rift Apart qui promet d'envoyer du lourd. Bon, niveau scénario peut-être pas forcément, mais niveau gameplay et taux d'amusement, ça reste une valeur sûre, foi de pilier. N'oubliez pas que vous pouvez aussi passer directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "♥ Suivre").

aujourd'hui à partir de 11h