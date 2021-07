L'AM5 va envoyer à la retraite l'AM4 dès 2022, second semestre plus vraisemblablement si on en croit les propos de Lisa Su cette semaine. Mais surtout, il va tirer un trait sur des années de socket troué, ou de processeur piné ! Il va emprunter le chemin du LGA, alias Land Grid Array, et donc passer de statut femelle à mâle, avec un rétensseur plein de pins, tandis que le CPU perd ses attributs pour devenir pinless ! Vous connaissez cela puisque c'est comme ça chez Intel depuis des lustres.

Cela n'est pas une mauvaise idée. Pourtant, quand Intel l'a adopté, le LGA a eu mauvaise presse, nous y avions vu le transfert de responsabilité du SAV depuis Intel vers les constructeurs de cartes maman, mais à l'usage, l'idée s'est révélée plus sécurisante pour les clients. Cela arrive encore, mais un CPU AMD qui s'est collé au radiateur ou waterblock par l'entremise de la pâte thermique a toutes les chances de voir quelques broches pliées. Avec le LGA, c'est terminé, et c'est bien.

Executablefix a réalisé une 3D du socket, avec un CPU Zen 4, lui qui aura 1718 contacts. Il avait déjà fait la même chose avec le CPU uniquement, voilà qui devrait ressembler au design final de nos futures machines de 2022, puisque celles de fin 2021 devraient avoir de la 3D inside, avec ce cache spécial.