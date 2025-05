8 Go de GDDR7 pour la RTX 5050 : l’entrée de gamme monte en grade

Une fois n’est pas coutume, l’officialisation des quatre premières GeForce RTX 50 en janvier a concerné à la fois les versions fixes et mobiles (de la RTX 5090 à la 5070). Depuis, la gamme s’est enrichie d’une RTX 5060 Ti, limitée au desktop. La RTX 5060, attendue le 19 mai, débarquera quant à elle sur les deux segments. Prochaine étape : la RTX 5050, déjà repérée dans des machines Lenovo.

8 Go de la RTX 5050 à la RTX 5070 pour les PC portables

C’est @momomo_us qui a découvert les premières mentions sur le site de la marque.

L’existence d’une GeForce RTX 5050 n’est pas vraiment une surprise : un document provenant de Clevo et qui remonte à juin 2024 avait révélé six GeForce Blackwell pour les PC portables. Jusqu’ici, les modèles officialisés ont systématiquement correspondu. La RTX 5050 devrait ainsi clôturer cette série par le bas (abstraction faite des RTX 4050 / RTX 3050 / RTX 2050).

Vous l’aurez noté, la diapositive mentionne 8 Go de GDDR7 pour cette carte de bas de tableau. Les fiches produits des laptops confirment cette configuration. NVIDIA va donc accorder 2 Go supplémentaires à son entrée de gamme — une première à ce niveau, la RTX 4050 possède 6 Go de GDDR6. En la matière, la RTX 5050 sera ainsi alignée sur les RTX 5060 et RTX 5070. Vu comme ça, la démarche ressemble moins à une générosité inattendue qu’à une lésine zélée.

Les autres caractéristiques de la GeForce RTX 5050 laptop restent indéfinies. La carte pourrait mobiliser le GPU GB207, ou simplement exploiter un GB206 avec moins de cœurs que ses consœurs. Enfin, son lancement est pressenti pour être simultané de celui de la RTX 5060.