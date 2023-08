FSR 3, RX 7700 XT 12 Go & RX 7800 XT 16 Go : AMD dÃ©balle tout

FSR 3, RX 7700 XT 12 Go & RX 7800 XT 16 Go : AMD déballe tout

Gamscom 2023 — Et devinez quoi ? Le FSR fera du frame generation, sous l'acronyme — un de plus ... — FMF aka Fluid Motion Frames. Et l'autre bonne nouvelle pour les clients équipés de Radeon, c'est que le FMF (mangez un bout de pain et dites-le très vite 10 fois, si vous êtes cap" ?) sera compatible avec l'ensemble de la gamme RDNA et GCN du constructeur, et même... Avec les cartes concurrentes, ce qui inclue donc les RTX de pépère vert, comme les ARC de pépère bleu.

Point de machine learning ici, et nul besoin de circuiterie dédiée avec un algorithme manifestement basé sur les motion vector, qui saura s'annuler en cas de changement d'angle de caméra par exemple, générant de fait deux images trop différentes pour une interpolation viable. Cela veut aussi dire des chutes de FPS dans le rendu, ce qui risque d'être peu agréable à l'œil en fonction du type de jeu ou le FMF sera activé.

Qui dit frame generation dit aussi latence induite nécessaire à intercaler l'image générée par le FMF. Chez NVIDIA la réponse porte le nom de Reflex, chez AMD cela s'appelle l'Anti-Lag. Fidèle à elle-même, la firme envoie des slides aux promesses alléchantes, avec un gain de performance sur un facteur de quasiment x4 : ne vous y trompez pas, le FMF n'intercalant qu'au mieux qu'une image entre deux autres, soit au mieux un doublement de FPS, un tel gain ne peut se faire qu'en comparant un rendu antialiasé normal vs un rendu FSR+FMF, c'est-à-dire upscalé + frame generation.

Et pour rendre tout cela plus lisible, enfin d'après les génies qui nous pondent des fonctionnalités présentées comme des super value features alors qu'elles devraient tout simplement être implémentées de base (une critique qui s'adresse aux rouges comme aux verts), quoi de mieux que de réunir tous ces acronymes pour un former un nouveau ? Sacré Bob — du marketing —, jamais à court d'idées foireuses celui-là. Voici donc le HYPR-RX, un bouton magique au sein des pilotes indiquant que sont actifs Radeon Boost, Radeon Anti-Lag et Radeon Super Resolution (le DLAA chez NV). Plus c'est gros...

En contrepartie, AMD annonce que l'ensemble de ces options seront activables via le pilote justement, et pas en fonction de support natif de tel ou tel titre ; il nécessitera de surcroit les APIs DX11 ou DX12. Un joli pied de nez à la concurrence, rendu obligatoire pour s'assurer de meilleur déploiement possible auprès du public, y compris celui ayant acheté des produits concurrents ; mais avec à la clé des performances amoindries sans un développement intrinsèque. Un choix à double tranchant donc, que les tests conviendront de vérifier. Coté support, une douzaine de titres ont été annoncés comme étant compatibles d'ici l'automne, dont vous pouvez consulter la liste chez AMD directement. Le FMF devrait lui signer son arrivée début 2024.

Bon et les cartes alors ?

Après des 7900GRE pas franchement supraenthousiasmantes, AMD annonce enfin les grandes absentes de la génération RDNA3 que sont les 7700XT et 7800XT. La cible : le 1440p.

RX 7800 XT au design de référence

Un tableau valant tous les discours, voyez plutôt :

dans mon rad' RX 7800 XT RX 6800 XT RX 7700 XT RX 6700 XT GPU Navi 32

RDNA 3

chiplet 1x GCD 4x MCD

TSMC N5 (GCD) + N6 (MCD) Navi 21

RNDA 2

monolithique

TSMC N7P Navi 32

RDNA 3

chiplet 1x GCD 3x MCD

TSMC N5 (GCD) + N6 (MCD) Navi 22

RDNA 2

monolithique

TSMC N7P ALUs 7680 / 60 CUs / 120 AIs 4680 / 72 CUs 6912 / 54 CUs / 108 AIs 2560 / 40 CUs ROPs 96 128 96 64 Fréquences

GPU base / boost

gDDR6 + bus 2124 / 2430 MHz

19.5 Gbps / 256-bit 2015 / 2250 MHz

16 Gbps / 192-bit 2171 / 2544 MHz

18 Gbps / 192-bit 2424 / 2581 MHz

16 Gbps / 192-bit Mémoire

+ bande passante 16 Go

624 Go/s 16 Go

512 Go/s 12 Go

432 Go/s 12 Go

384 Go/s Infinity Cache 64 Mo 128 Mo 48 Mo 96 Mo Patate FP32 37.3 TFLOPS 18,6 TFLOPS 35 TFLOPS 12,4 TFLOPS TBP 263 W 300 W 245 W 230 W lancement

+ douille 06/09/2023

549 € 11/2020

649 € 06/09/2023

489 € 03/2021

479 €

La RX 7800 XT se positionne donc face à la 4070, ses 29 TFLOPS et ses 12 Go, avec un poil de puissance brute en rab', un poil de burn de Watts en plus, et des features (*sic*) en retrait, notamment le RT ou le DLSS 3.x. Ce qui devrait donner un indice en faveur de la 7800 XT de + 10 %, à la louche.

La RX 7700 XT quant à elle, assez proche, vise bien entendu la 4060 Ti, mais dans sa déclinaison... 16 Go, qu'elle exploserait gentiment d'environ + 15 % toujours à la louche en faveur de la 7700 XT. Cette dernière n'embarquant que 12 gigots, il est assez rare pour être souligné qu'un modèle de même segment chez AMD performe à priori mieux mais dispose de moins de mémoire, les 128-bit des 4060 Ti n'y aidant probablement pas. On ne va pas s'attarder ici sur les performances supposées, les tests auront tout loisir de torturer les GPUs d'ici deux semaines. En attendant, quelques cartes partenaires pour vos beaux yeux qui ne préfigurent rien de plus que ce qui a déjà été vu dans les lineups de GPU récents.