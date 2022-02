Notre confrère allemand 3Dcenter nous fait part de ses études du marché des cartes graphiques outre-Rhin. Selon lui, le prix de ces si chers composants serait en baisse continue depuis le début d'année. Bon, ne rêvons pas, les tarifs restent abusifs, mais dans une moindre mesure. On arrive donc à +45% du MSRP pour RDNA2 - un record depuis le lancement - et +57% pour Nvidia, un nouveau plus bas depuis septembre. Une baisse bienvenue après des plus hauts au-delà de 180% du MSRP en décembre.

Aucune raison nette ne vient expliquer cette tendance, même si plusieurs facteurs concomitants peuvent intervenir. Tout d'abord le lancement de modèles bas entrée de gamme chez les rouges comme les verts fait baisser mathématiquement la moyenne des prix, même si pour l'instant cet impact est encore faible. Ensuite et surtout, la disponibilité qui recommence à s'améliorer après une certaine stagnation entre juillet et novembre 2021. Certains Beaucoup diront que c'est grâce à la baisse de l'Ethereum. En fait, rien ne permet de l'affirmer, tant les courbes sont parfois opposées, parfois similaire. Tout au plus, on surveillera l'évolution des prix suite à la remontée de l'ETH après son point bas de fin janvier.



Bref, on croise les doigts pour que la tendance se confirme, et à ce rythme on pourra (peut-être) acheter des CG à leurs tarifs MSRP dans 2 - 3 mois... pour les frontaliers allemands ou sur les sites qui livrent en France ! Car dans notre pays du frometon, pour l'instant la tendance est si timide qu'à peine perceptible ! Merci qui ?