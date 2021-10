Chez GlobalFoundries, le changement continue ! Après avoir fait peau neuve et modifié son identité visuelle, le 2e plus gros fondeur mondial sur le plan des revenus (aux dernières nouvelles selon lui-même) a finalement décidé de suivre le chemin de l'introduction en bourse, comme il s'y préparait apparemment déjà en secret depuis un petit moment. Au passage, c'est aussi un message assez clair que l'entreprise n'est en aucun cas intéressée pour se faire racheter, du moins pas pour l'instant et certainement pas en cette période de boom du semiconducteur très profitable. Le bruit avait couru cet été qu'Intel aurait songé à récupérer GlobalFoundries des mains du fonds d'investissement émirati Mubadala, basé à Adu Dhabi et partiellement contrôlé par son gouvernement. Mais l'équipe Gelsinger n'aurait en fin de compte jamais déposé d'offre.

En tout cas, ce n'est donc aucunement une surprise d'apprendre la nouvelle du jour. GlobalFoundries a déposé ses documents, disponibles officiellement et publiquement. La valeur de l'entreprise n'est pas encore définitive et n'est qu'affichée à titre indicatif pour l'instant, mais les discussions vont bon train autour d'une valeur entre 25 et 30 milliards de dollars. Toutefois, avec cette publication, GlobalFoundries a également dû partager des détails financiers rarement montrés au public, une entreprise privée n'étant pas tenue de le faire. Jusqu'à présent, il a toujours été difficile de connaitre les résultats de l'entreprise, mais peut maintenant découvrir que le fondeur était en déclin dans les années précédant la pandémie et situé très loin dans le rouge, brûlant une quantité assez astronomique de cash !

(Crédit image : Future)

Ainsi, 2018, 2019 et 2020 avaient représentés une perte totale de 5,5 milliards de dollars, et les ventes avaient chuté de 6,2 milliards de $ en 2018 à 4,85 milliards de $ en 2020... Heureusement pour lui, la pénurie de semiconducteurs sera peut-être son salut et l'année 2021 s'annonce déjà plutôt bonne, avec un chiffre d'affaires de 3,038 milliards de $ sur les 6 premiers mois de 2021, + 13% par rapport à 2020 et une pertes de « seulement » 301 millions de $. Sans surprise, dans cette situation pas très idéale l'entreprise avait aussi beaucoup réduit son budget R&D, qui était de 926 millions en 2018, 583 millions en 2019, 478 millions en 2020 et il aurait encore baissé cette année. À ce jour, la dette de GlobalFoundries est de plus de 10 milliards de $ ! On comprend maintenant aussi beaucoup mieux pourquoi GloFo avait laissé tomber le 7 nm en 2018... Il est aussi évident que le fondeur n'aurait surement pas tenu longtemps à ce rythme sans les gros apports financiers de son riche propriétaire.

Ceci ne veut évidemment pas dire que l'entreprise n'a pas d'avenir, loin de là. Après tout, il est possible de revenir de très loin, voyez AMD par exemple. De plus, dans un monde qui veut toujours plus de semiconducteur, GlobalFoundries prépare déjà ce futur souhaité meilleur, notamment avec la construction d'une nouvelle usine à Singapour et d'importants agrandissements dans ses usines existantes en Asie, en Europe et aux USA. Le fondeur prévoit aussi d'utiliser davantage ses installations existantes, comme à Dresde, en Allemagne, où se trouve une usine actuellement sous-exploitée. Naturellement, l'introduction en bourse, dont le timing ne pourrait être meilleur, permettra également une injection salvatrice d'argent bien frais dans la caisse du fondeur, c'est bien le but du jeu après tout ! (Sources : Computerbase, Reuters)