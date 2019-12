De la quantité, mais pas que ça. Chez Amazon vous trouvez en ce moment un kit de 64 Go de DDR4 2666 MHz CL16 de chez Crucial. Le kit est un Ballistix Tactical Tracer composé de quatre modules de 16 Go, qui ne fait pas abstraction du RGB. On trouve généralement ce kit autour des 350 €. Amazon le propose à 199,85 €, livraison comprise. Si vous avez besoin d'autant de mémoire, faite vite, la quantité est limitée. Le lien est en bas de page et le kit est également disponible chez Rue du Commerce.