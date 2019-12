Le Ryzen 7 3700X bénéficie d'une remise de 25 € chez Cdiscount et voit son tarif chuter à 324,59 €. Le code à appliquer est simple : MOINS25E, mais dépêchez-vous, il semblerait que les stocks soient plus que limités ! Pour ce prix vous profiterez d'un processeur haut de gamme à 8C/16T, dont la fréquence de base est de 3.6 GHz et le boost à 4.4 GHz. Le TDP est de 65W et le Wraith Prism est livré dans la boîte. Que dire de plus si ce n'est, grouillez-vous !