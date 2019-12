Le Black Friday est passé et les prix ont retrouvé leur niveau habituel. Mais il y en a un qui résiste, c'est le Ryzen 5 3600 qui profite d'une belle promo chez LDLC grâce à deux codes. Son tarif initial est de 244,94. Il passe à 199,90 € avec le code RYZEN5 et vous gagnerez encore 12,25 € avec le code SERGIO. Ce qui nous fait 187,65 € hors livraison, avec un ventirad Wraith Stealth et l'abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass offert. On vous rappelle vite ses fréquences : 3.6 GHz de base et 4.2 GHz en boost pour ce processeur disposant de 6 coeurs (12T). Le TDP est toujours de 65 W. Le lien est en bas de page.