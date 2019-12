La Vengeance LPX est de nouveau en promo, dans sa vesion 2x8 Go PC4-28800 affichée à 88,26 €. Vous aurez pour ce prix un kit cadencé à 3600 MHz cas 18 d'origine. Le kit de chez Corsair est tout en sobriété et vous assurera une compatibilité certaine avec les ventirads les plus bas. L'offre est proposée par RDC via le lien ci-dessous et est éligible au pack reprise de l'enseigne.