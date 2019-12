Écrit par Thierry C. | 02 Décembre 2019 à 10h49 | 2600 bims

Il reste des stocks de Ryzen 7 2700 et Rue du Commerce nous en fait profiter. Retrouvez aujourd'hui ce modèle à huit coeurs (16 threads), cadencés à 3,2 GHz de base pour 4,1 en boost, sous la barre psychologique des 150 €. Ce processeur a largement fait ses preuves en applicatif et il saura également vous épauler en jeu. Le voilà donc à 149,64 € chez RDC, pack reprise, offre jeux et Xbox Game Pass de 3 mois inclus. Vous aurez également droit au Wraith Spire LED en bundle.