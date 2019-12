Stockage toujours avec cette fois un modèle M.2 NVMe, disposant de puce QLC. Le Crucial P1 est actuellement proposé à 66,99 € pour 500 Go. Il est donc équipé de puces QLC et d'un contrôleur SM2263EN disposant d'un giga de cache. Les performances du modèle sont assez bonnes avec des débits mesurés à 1900 Mo/s et 90KIOPS en lecture, 950 Mo/s et 220 KIOPS en écriture. Il s'agit d'un SSD d'entrée de gamme, que l'on privilégiera pour du stockage véloce, et qui dispose d'une garantie de 5 ans. Son endurance est donnée pour 100 To sur cette période. L'offre est disponible via le lien en bas de page et vous trouverez également la version 1 To à 101,99 € en ce moment.