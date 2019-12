En ce lundi suivant le black friday, on trouve quelques nouvelles offres intéressantes. Voici le Samsung 860 Evo en version 500 Go, affiché à 59,99 €. Le modèle, qu'on vous présente pour la forme, est équipé du contrôleur Samsung MJX et de puces 64 couches TLC maison également. Il offre des d'accès aléatoires d'un bon niveau et une endurance de 0.3 DWPD. Sa garantie est de 5 ans. Le lien vers l'offre d'Amazon est en bas de page.