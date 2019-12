Un kit de DDR4 RGB, ça vous tente ? Et en plus il est assez rare que l'on en propose. Corsair est à l'honneur avec des modules Vengeance RGB Pro cadencés à 3200 MHz cas 16. Que dire ici si ce n'est que l'éclairage, composé de 10 DEL adresssable par module, est pilotable via le logiciel iCUE du fabricant ou via votre carte mère Gigabyte ou MSI. Vous trouverez chez Top Achat encore une fois un kit de 2 x 8 Go à 83,61 € ou un autre de 2 X 16 Go à 148,71 €. On vous met les liens en bas de page si c'est ce que vous recherchez.