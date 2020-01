Moins de RGB pour plus de sobriété

Dans la série H1xxi RGB de Corsair, les H1xxi RGB Platinum sont une bonne évolution. Exit la coldplate ronde et place à une surface plus de contact carrée, plus large. Le modèle est également bardé de DEL avec son dessus de pompe éclairé et ses ventilateurs de la série ML RGB. Oui, mais voilà, on perdait la sobriété des H1xxi RGB Pro. Aujourd'hui Corsair corrige le tir en lançant une version XT. Nous avons dégoté le H100i RGB Pro XT, la version 240 mm, qui prend place dans l'écosystème iCUE du fabricant. Mais trêve de blabla, allons voir de quoi il retourne.