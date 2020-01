Guide d'achat de Comptoir // les CPU

3ème & 4ème trimestre 2019

Alors que le second trimestre 2019 n'avait vu absolument aucune nouveauté dans le domaine des processeurs, ce troisième trimestre apporte un vent toujours bienvenu pour les consommateurs. En effet, l'arrivée de la nouvelle architecture d'AMD en 7 nm utilisant des chiplets permet de continuer la croissance du nombre de cœurs proposés pour le grand public, tout en rattrapant toujours un peu plus du retard en monocœur. Il en résulte un classement rougissant, le manque de renouveau chez Intel se faisant cruellement ressentir.

Si vous êtes néophytes, rappelons que le processeur est défini selon plusieurs critères : une architecture d'où sont extraites les différentes gammes, une fréquence (en GHz, enfin, normalement), une quantité de coeurs avec ou sans SMT, et une enveloppe thermique limitant, en théorie, la consommation.

• Le marché ces derniers mois

D'après diverses sources (presse spécialisée, logiciels spécialisés, steam, ou GFK) voilà des estimations du paysage hardware gaming - sous Windows - côté CPU. La dominante toujours très bleue poursuit une lente descente immiscée d'une part par l'architecture Zen très honnête sur le plan des performances, d'autre part par la politique tarifaire trop élitiste que Santa Clara aura été un peu long à rectifier. Le nombre de coeurs moyens est donc logiquement en forte hausse tandis que les dual core sont poussés vers la sortie, et... il serait temps !

Parts de marché / 23,5% Parts de marché / 76,5% 4% ▲ • > 3.7GHz > 3.7GHz • ▼ 3% 21,5% ▲ • 3GHz - 3.7 GHz 3GHz - 3.7 GHz • ▼ 45.5% 3.8% ▲ • 2GHz - 3 GHz 2GHz - 3 GHz • ▲ 31% hexa coeurs et + • ▲ 14% quadruple coeurs • ▲ 64% double coeurs • ▼ 21%

• usage principal : Bureautique / HTPC

Pour une utilisation tranquillou avec la télévision, lire des films ou simplement surfer en toute tranquillité sur le web, nul besoin de casser sa tirelire. Il vaut mieux cependant opter pour des modèles peu gourmands en énergie et équipés d'une partie graphique un tant soit peu solide, car les cartes graphiques sont ici un luxe que beaucoup éviteront. Pour cet usage bureautique ou HTPC, voici notre choix.

Sur le bas de gamme, le précédent Athlon 200GE se voit remplacé par le 240 qui, s'il est toujours en 14nm, a vu son prix descendre au niveau du premier cité : autant ne pas s'en priver ! Pour le reste, nos conseils suivent la mise à niveau version Zen+ des APU, Intel n'ayant à ce jour aucun compétiteur dans ce domaine... en attendant le duo Ice Lake / Gen11.

Entrée de gamme Milieu de gamme Haut de gamme Athlon 240GE socket AM4 Ryzen 3 3200G socket AM4 Ryzen 5 3400G socket AM4 Je ne suis pas bien sur, ça vaut quoi ces CPU déjà ?

prix conseillé : 55 € prix conseillé : 110 € prix conseillé : 165 € • 2C/4T Zen (14 nm) • GPU basique (Radeon Vega 3) mais suffisant à bien des usages • TDP (35 W) très faible • 4C/4T Zen+ (12 nm) • GPU VEGA 8 permettant de jouer sur quelques titres légers • TDP contenu (65 W) • Ventirad honorable • 4C/8T Zen+ (12 nm) • GPU VEGA 11 permettant de relâcher certains réglages graphiques • TDP contenu (65 W) • Ventirad honorable

• usage principal : gaming

Avec la poussée magistrale d'AMD dans le domaine des processeurs, les titres triple-A récents tirent désormais parti de plus de 4 cœurs. Dans un souci de durabilité, il nous apparaît donc fortement recommandable de baser sa configuration pour un usage ludique sur un quad-core au minimum. Les tarifs montent un peu par rapport à une configuration HTPC, mais pas tant que ça, probablement grâce à l'absence d'iGPU chez les rouges et deux affaires remarquables en la présence des Ryzen 3 1200 et Ryzen 5 2600.

Du côté des bleus, les CPU dédiés au jeu ont vu le street price réajusté : l'occasion de rester dans nos recommandations, d'autant plus que les prestations offertes restent toujours 5-6% au dessus de la concurrence sur notre panel de test, en dépit de la liste grandissante de failles. Néanmoins, opter pour un processeur Intel signifie également abandonner l'hyperthreading et donc une grosse part de performances en applicatif, si jamais le stream est dans votre liste d'activité. A bon entendeur...

Entrée de gamme Milieu de gamme Haut de gamme Ryzen 3 1200 socket AM4 Core i5 9400F socket LGA-1151 Ryzen 7 3700X socket AM4 Un pwal de lecture pour le moral, car c'est bon (pour le moral) prix conseillé : 60 € prix conseillé : 165 € prix conseillé : 360 € • 4C/4T d'avant-avant-dernière génération (14 nm)... • ... d'où le prix plancher • Visibilité sur un upgrade • Plateforme A320 compatible très accessible • Overclocking possible en dépit d'une marge limitée • 6C/6T de dernière génération bleue (14 nm) • Visibilité sur un upgrade • Nouvelles politique d'AMD : la plateforme Z390 n'est pas significativement plus chère que sa concurrente • Partie graphique désactivée pour un prix rabaissé • 8C/16T de dernière génération (7nm) • Architecture Zen2 toujours plus efficace sur les montées en fréquence et les performances monocoeurs... • ... sans pour autant détrôner Intel • Ventirad honête (Wraith Prism) fourni Top moumoute Core i7 9700KF socket LGA-1151 Un peu de lecture ? • 8C/8T de dernière génération (14nm) • Procédé de fabrication éprouvé laissant une bonne marge d'overclocking (attention à la carte mère) • Le leader en performances par cœur, encore dominantes en jeu • Partie graphique désactivée • Inutile de monter davantage en coeurs pour du jeu seul prix conseillé : 380 €

• usage principal : workstation

Avec les Zen 2 et leurs cœurs à foison, le choix n'est pas difficile pour qui souhaite de faire autre chose que du jeu et nécessite des performances de premier rang. Rendu 3D, montage vidéo, encodage, programmation, machines virtuelles... Autant d'utilisations applicatives plus ou moins lourdes d'une station de travail qui préfèrent les machines fortement multicœurs, d'où la dominance rouge. La question sera plutôt résolue en fonction du portefeuille : si les nouveaux venus sont plus performants, il faut néanmoins une carte de dernière génération ou (souvent) un CPU plus ancien pour flasher un BIOS compatible. Notez que les choix ci dessous seront parfaitement à même de remplir une fonction dédiée au gaming.

En outre, l'arrivée prochaine du 3950X proposant 16 cœurs sur un chipset grand public a largement de quoi faire pencher la balance vers le X570 - à moins d'avoir un solide étage d'alimentation sur une mobale de génération précédente. Notez cependant que seul Threadripper bénéficie de quatre voies côté RAM, bon à savoir si vos activités sont dépendantes des débits mémoires.

Après concertation de l'équipe, nous optons finalement pour un R5 3600 en entrée de gamme, volant la place du R7 2700 du fait d'une tarification similaire voire plus avantageuse couplé à des performances en moyenne meilleures, n'en déplaise aux deux coeurs perdus !

Entrée de gamme Milieu de gamme Haut de gamme Ryzen 5 3600 socket AM4 Ryzen 7 3700X socket AM4 Ryzen 7 3900X Socket AM4 Momenclatures hautement techniques de Comptoir prix conseillé : 215 € prix conseillé : 360 € prix conseillé : 550 € • 6C/12T de dernière génération • Prix abordable pour une nouveauté • Fréquences débloquées si besoin • Ventirad correct fourni (Wraith Stealth) • 8C/16T de dernière génération (7 nm) • Gain en performances monocoeur dû à la nouvelle architecture • Ventirad honnète fourni (Wraith Prism) • 12C/24T de dernière génération (7 nm) impressionnant sur un socket grand public • Perf/€ imbattable • Entre desktop et HEDT.. Mais attention au bon choix de la carte mère ! Top moumoute Ryzen 9 3950X socket AM4 Un peu de lecture ? • 16C/32T de dernière génération (7 nm) pour la première fois sur socket mainstream • Performances imbattables pour le prix comparé à la concurrence • TDP de 105 W tout à fait raisonnable pour le segment

• Rivalise avec du HEDT mais attention au choix de la carte mère ! prix conseillé : 890 € (et un mars !)

