Gros fournisseur de mémoire NAND et DRAM, SK Hynix s'était toutefois effacé du segment du SSD vendu au détail en magasin, en contraste avec ses concurrents Samsung ou encore Kioxia / WD, qui proposent tous leurs gammes de SSD maison. Néanmoins, le vent a tourné durant l'été et SK Hynix a relancé la machine du SSD porteur de son logo papillon avec des SuperCore Gold S31, de bons vieux SSD SATA 2,5" à base de NAND 3D TLC 72 couches; une entrée en matière timide, certainement pour prendre d'abord la température du marché.

Désormais, le coréen prévoit déjà d'agrandir la famille et a annoncé qu'il dévoilera plusieurs SSD NVMe PCIe au CES 2020 en janvier : Gold P31 et Platinum P31 ! Après le SSD SATA "familial", les nouveaux venus permettront à SK Hynix de s'adresser cette fois-ci plutôt aux marchés demandeurs de hautes performances comme le jeu vidéo (quoique, l’intérêt du NVMe y est largement débattable) et la création de contenu multimédia.

Tous deux embarqueront la dernière génération de NAND du constructeur, c'est-à-dire 4D et 128 couches. Attention à ne pas se faire leurrer par cette appellation marketing, il s'agit en fait de la 5e génération de NAND du constructeur introduite fin 2018 et donc toujours de NAND 3D, mais qui exploite un design de puce différente exploitant une combinaison de la technologie PUC (ou Periphery Under Cell) et CFT (Charge-Trap-Flash), et que SK Hynix souhaitait mettre en avant avec une nouvelle appellation.

Par ailleurs, cela représenterait aussi une entrée en matière assez rapide pour la NAND 128L du constructeur - premier sur le coup avec une puce 1Tb de NAND 4D TLC 128 couches présentée fin juin et dont la production en volume aurait été démarré simultanément ! Hélas, le coréen n'en a pas partagé plus sur ses futurs SSD. En tout cas, SK Hynix concevant et manufacturant DRAM, NAND et contrôleurs de SSD, il parait évident que ces futurs modèles seront 100 % fait maison et devraient donc très probablement aussi intégrer un contrôleur accompagné de DRAM. Rendez-vous au CES 2020 pour les découvrir !