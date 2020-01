On sait que les constructeurs travaillent d'arrache-pied sur les technologies HAMR et MAMR. Publiquement et officiellement, depuis 2017 Western Digital s'affiche plutôt comme fervent défenseur de la dernière, tandis que Seagate s'est surtout positionné sur la première, chacun défendant son bifteck auprès du public, ce qui n’empêche en rien les équipes R&D respectives des constructeurs d'investir et de travailler simultanément en arrière-plan sur plusieurs technologies, puisqu'il s'agirait aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier.

Ainsi, EAMR ou Energy-Assissted Magnetic Recording est le terme générique pour désigner la famille des technologies susmentionnées, mais inclut aussi le BPM (bit-patterned media) et le HDMR (heated-dot magnetic recording, un mélange de BPM et HAMR), entre autres ! Western Digital est donc en possession d'au moins deux technologies EAMR et désormais en mesure d'exploiter l'une aussi bien que l'autre, mais pour des raisons de compétitions et d'image se garde bien de préciser laquelle est mise en œuvre.

“The 18 TB Ultrastar DC HC550 is the first HDD in the industry using energy assisted recording technology. As part of our MAMR development, we have discovered a variety of energy assisted techniques that boost areal density. For competitive reasons, we are not disclosing specific details about which energy assist technologies are used in each drive.”

C'est pourquoi le disque Ultrastar DC HC550 est annoncé comme étant à base d'une forme d'EAMR, et non SMR comme c'est le cas encore du modèle Ultrastar HC650 d'une capacité record de 20 To, et WD a seulement précisé que les nouveaux disques n'utilisent pas d'oscillateur à couple de rotation (spin-torgue oscillator) - un élément clé de la technologie MAMR, de fait exclue des disques HC550. Plus en détail, les modèles de 16 et 18 To dévoilés aujourd'hui sont des disques durs 3,5" à l'hélium sur une plateforme HelioSeal de 6e génération et constitués de 9 plateaux de 2 To - une avancée en termes de densité sans recourir au SMR, mais à un mélange de CMR (conventional magnetic recording) et de EAMR, promettant également des performances prévisibles à la fois en lecture et écriture aléatoires.

La nouvelle plateforme introduit aussi d'autres innovations, telles qu'un moteur de 7200 trs/min et des pinces de disques attachées des deux extrémités (haut et bas), des capteurs RVFF (Rotation Vibration Feed Forward) et d'humidité, et d'autres nouveaux moyens d’accroire la fiabilité et d'assurer des performances constantes. Les DC HC550 sont conçus pour une charge de travail de 550 To par an, avec un MBTF de 2,5 millions d'heures et une garantie de 5 ans. Si la densité devrait permettre aux HC550 de proposer des performances séquentielles supérieures aux disques 7200 trs/min existants, l'unique actionneur capable d'environ 80 IOPS en lecture aléatoire impliquerait des performances IOPS par To inférieures aux disques existants de capacité 10 à 14 To et obligerait à adapter matériel et logiciel pour garantir une bonne qualité de service, particulièrement dans les plus grands datacentres.

Contrairement au Ultrastar DC HC650, qui sera distribué uniquement à une poignée de clients sélectionnés, les Ultrastar DC HC550 16 et 18 To seront disponibles à tous les clients intéressés par son offre et en mesure d'exploiter leurs capacités. Les échantillons seront livrés d'ici là fin de l'année et la production en volume se fera progressivement courant 2020. Autrement dit, Western Digital est en bonne position pour prendre le titre de premier vendeur dans l'industrie à distribuer un disque dur EAMR "next-gen" ! Mais bon, n'oublions pas que Seagate aussi a sa vision très ambitieuse pour l'avenir jusqu'en 2025 ! (Sources : Anandtech, Computerbase, Western Digital)