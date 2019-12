Toujours plus de Windows : quelques poussières en plus sur le gestionnaire de tâches

Pas grand-chose de bien excitant après Noël — pour cause de portefeuille vide essentiellement, le phénomène est habituel — c’est pourquoi nous vous amenons une nouvelle fois du côté de Windows. Avec la dixième mouture, des progrès de tailles avaient été réalisés sur le gestionnaire de tâche, qui s’est même offert le luxe de reporter des statistiques concernant le GPU depuis les dernières mises à jour majeures.

Avez-vous trouvé les sept la seule différence ?

La Raymonde continue l’amélioration de l’outil avec deux petits changements prévus pour la prochaine révision majeure. D’une part, le type de disque sera clairement indiqué dans la barre latérale, ce qui sera bien pratique pour vérifier qui est quoi en un coup d’œil, surtout lorsque vous n’avec pas monté le PC et que l’ordre d’énumération des ports de stockage n’est pas trivial — nous pensons en particulier aux ordinateurs portables, sur lesquels il est courant de voir des branchements non standards des contrôleurs de stockage. Pratique, mais un peu limité ! À quand l’arrivée d’un Crystal Disk Info intégré à l’OS ?

La seconde partie, toujours aussi légère, consistera elle en l’affichage de la température du GPU, elle aussi directement dans la barre latérale. Pourquoi GPU seulement ? Parce que Microsoft, tout simplement, d’autant plus que les APU ne seront dans un premier temps pas supportés ! Saluons tout de même un pas en avant, il ne manquerait plus qu’un peu de flexibilité et de personnalisation dans le choix du capteur, voire même une interface libre et ouverte pour qui souhaiterait reprendre la chose à sa sauce... Bref, un rêve qui n’est pas encore à l’ordre du jour ! (Source : Windows Latest)