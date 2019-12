DXVK se met à jour et supporte enfin DX9 !

Alors que Proton, un des composants de base de Steam Play, vient de changer de version, voilà qu’un autre composant, toujours dans le domaine de la compatibilité des titres Windows, franchit lui aussi un cap majeur. Il s’agit de DXVK, que nous évoquions brièvement à l’annonce de Steam Play. Pourtant, ce logiciel open source est une des pierres angulaires du projet, puisqu’il permet de lancer des titres basés sur DirectX en version 11 et 10 — bien que tout ne soit pas encore supporté — sous Linux via une traduction passant par l’API Vulkan.

Désormais, avec la version 1.5, D9VK vient d’être fusionné à DXVK, ce qui signifie que ce dernier est une solution clef en main pour la plupart des titres actuels n’utilisant pas DirectX 12. Pour ce dernier, il faudra encore se reposer sur vkd3d... pour combien de temps encore ? En pratique, rien ne changera pour les utilisateurs finaux de Steam puisque tout est fait de manière invisible, mais il faudra s’attendre à une meilleure compatibilité des titres les plus anciens, voire des performances supérieures à la version native Windows dans certains cas.

En effet, l’API Vulkan est basée sur une philosophie bas niveau déchargeant le processeur, ce qui permet des gains théoriques dans les situations ou le goulot d’étranglement se situe sur le CPU. Dans les cas où le GPU est insuffisant, tout dépendra de la couche logicielle et du niveau de suivi des pilotes. En tout cas, un grand merci aux développeurs, et à Valve qui continue ses efforts dans la direction du libre et ouvert !