Comme assez souvent, ce sont des sources anonymes proches de l’industrie qui l’auraient susurré aux oreilles de Digitimes, qui ne s’est pas fait prier pour en causer (et nous non plus…). Les sources en question s’attendraient donc à ce qu’AMD fasse une belle percée sur le marché du PC portable début 2020 et que l’entreprise pourrait conclure le premier trimestre avec un cinquième de ce marché dans ses poches.

Sans surprise, l’un des facteurs principaux de cette progression serait une intégration plus forte des processeurs AMD pour pallier une pénurie toujours gênante et paraissant perpétuelle dans l’autre camp - parmi les CPU les plus concernés se trouveraient surtout des références des gammes Celeron et Pentium. À ce propos, les constructeurs optimistes estiment qu’Intel devrait toutefois venir à bout de ses soucis (d’approvisionnement) d’ici la fin de la première moitié de 2020, tandis que les plus pessimistes comme le PDG de Compal Electronics s’attendent à ce que ça dure au moins encore toute l’année. Ainsi, certains assembleurs de machines portables planifieraient pour un approvisionnement en CPU bleus au plus bas courant deuxième trimestre et en conséquence remplissent leurs stocks de CPU AMD. Tiens, faudrait-il aussi y voir une relation avec le cours de l’action d’AMD qui a littéralement explosé ces derniers jours et se situe désormais à seulement (plus ou moins) 10 $ de son concurrent ?

Le genre de courbe dont tout le monde rêve, miam les spéculations !

Pendant que les spéculations en bourse vont bon train, les sources de Digitimes prédisent qu’AMD va donc atteindre la barre des 20 % de part de marché du PC portable au premier trimestre, ce qui serait tout de même une croissance assez formidable considérant les 14,7 % que l’équipe de Lisa Su détenait au troisième trimestre de 2019 et 14,1 % au second ! On verra bien. Ce qui est certain, c’est qu’AMD a très bien choisi son moment pour lancer ses Athlon 3000 Silver et Gold qui se disputeront directement avec les Pentium et Celeron pour une place dans des notebooks d’entrée de gamme, ainsi que les APU Renoir Ryzen 4000 - avec un iGPU Vega qui atomiserait celui de la génération précédente - pensés pour les plus grosses machines transportables, sans oublier ceux qui seraient encore à venir ! (source : tom's)

Plus vrai que jamais...!