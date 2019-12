On a eu les Threadripper 3960X et 3970X, deux monstres dont vous connaissez déjà les performances. Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à lire/relire l'article fait par nos doigts boudinés, vous y verrez que ça a réussi à faire friser Pascal connu aussi pour sa calvitie prononcée. AMD de son côté a annoncé le 3990X, ses 64 coeurs et 128 threads, ses 256Mo de cache L3, on se retrouve avec une gamme presque complète. Disons que quand on voit 3960X, 3970X et 3990X, on se rend compte qu'il en manque un. Longtemps suspecté d'être le 3980X avec 48/96 coeurs/threads, ce dernier vient d'être, d'une certaine manière, confirmé par CPU-Z et le site mydrivers qui a bien farfouillé dans le code du petit utilitaire.

De toute manière, quand on voit les tarifs pratiqués sur les 3960X et 3970X, autour respectivement des 1600 et 2300€, sans oublier celui des cartes mères, on se dit que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais ceux qui veulent investir sur le long terme peuvent y jeter un oeil sans crainte tant l'avance prise par AMD sur cette génération est importante. À moins de vouloir attendre les Threadripper 4000 basés sur Zen 3, mais à ce compte on ne franchit jamais le cap !