S04E06 • 3 février - 9 février 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

ScourgeBringer est sorti en accès anticipé jeudi 6 février et a été développé par Flying Oak Games & E-Studio. Encore un roguelite pixellisé, le rythme est rapide, et ça se situe quelque part entre Dead Cells et Celeste. Le site du jeu...

The Blind Prophet est sorti mercredi 5 février et a été développé par Ars Goaetia. Point'n click indé dans un univers très graphique façon BD, il va falloir gaffe où vous mettez les pieds, même si c'est souvent dans la gueule... Voir du gameplay...

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics est sorti mardi 4 février et a été développé par BonusXP. Menez à bien la révolte des Gelflings dans ce RPG solo et ses combats au tour par tour où la stratégie sera reine. Le site du jeu...

Void Destroyer 2 est sorti jeudi 6 février et a été développé par Iteration 11. Un bac à sable dans l'espace, ça fait un sacré gros bac... Et ne négligez pas la stratégie pour autant, vous pourriez le regretter. Le site du jeu...

Zombie Army 4: Dead War est sorti mardi 5 février et a été développé par Rebellion. Ça sent Sniper Elite à plein nez, et pour cause, sauf que là il faut lutter contre des hordes de zombies. Jouable en coop, et EGS only sur PC. Le site du jeu...

• Focus

Alors que le remake du 2 faisait partie des nommés pour le jeu de l'année 2019, CAPCOM annonçait déjà celui de Resident Evil 3. Et là encore, il est question d'un remake, à l'instar de RE2, et pas seulement d'un remaster fainéant comme on en voit trop souvent ces dernières années. Et à l'heure où certains s'excitent sur le nouveau visage de Kill Valentine, l'héroïne du jeu, d'autres attendent patiemment de pouvoir la contrôler pour échapper au terrible Nemesis, lui aussi passé sur le billard (avec plus ou moins de réussite, ça dépend de quel côté on se situe).

Autant le dire tout de suite, quand on voit ce qui a été fait sur le remake du 2, on ne peut qu'être impatients à l'idée de tâter ce 3e volet refait à neuf via le RE Engine. Rendez-vous donc le 3 avril prochain pour voir le point de vue de Jill sur les événements ayant frappés Raccoon City par la faute d'Umbrella. Sortie sur PC, PS4 et Xbox One.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Hand of Fate 2

Pour participer, soyez inscrit au CDH et laissez un ragot en rapport ce Gamotron.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 7 février à 20h.