La campagne solo de Star Citizen baptisée Squadron 42 est en conception depuis 2014, du moins sur le papier, et on avait d'ailleurs causé brièvement pratiquement jour pour jour en décembre 2017, trailer et démo vidéo à l'appui ! 2 ans plus tard, un peu comme si c'était devenu une tradition pour ce jeu en développement depuis si longtemps et qui vient par ailleurs de cumuler près de 250 millions de dollars - dont 37 millions en 2019 - depuis le lancement de la campagne Kickstarter Star Citizen en octobre 2012, Robert Space Industries a partagé un nouveau teaser visuel pour Squadron 42 le 25 décembre, une sorte de cadeau de Noël pour des fans et "backers" que l'on imagine être devenu assez impatients depuis tout ce temps.

Grosso modo, la vidéo comprend 3 minutes et 30 secondes de visite de différents environnements spatiaux et autres que les joueurs pourront être amenés à explorer le jour venu, mais elle sert également de résumé du travail réalisé par le studio tout au long de l'année 2019 et pour montrer que les choses progressent dans la bonne direction. Voyez plutôt :

C'est une info que les intéressés et plus grands passionnés apprécieront sans aucun doute, alors que la bêta ouverte vient malheureusement d'être repoussée de Q1 2020 à quelque part durant Q3 2020, Cloud Imperium Games, le développeur de Star Citizen, ayant relancé le processus de conception avec une moitié de l'équipé assignée à la prochaine mise à jour trimestrielle, pendant que l'autre prépare déjà le terrain pour la suivante - d'où un nouveau délai pour Squadron 42. Pour l'anecdote, rappelons aussi que la campagne solo profitera d'un casting de choix avec les participations de Gary Oldman, Andy Serkis, Gillian Anderson et Mark Hamill. Bref, encore un peu de patience et rendez-vous en décembre 2020 pour le prochain teaser !