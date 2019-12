Présent sur le marché depuis plus d'un an maintenant, la technologie de Ray Tracing de NVIDIA peine toujours à se montrer au grand jour dans le monde du jeu vidéo. Si certains jeux sont bien réussis comme Battlefield V ou Control, d'autres - comme Call of Duty Modern Warfare - n'utilisent que faiblement la nouvelle fonctionnalité et sont à peine plus agréables à l’œil que des jeux purement basés sur la rasterization. Il faut dire que le tarif des nouvelles cartes RTX, l'impact sur les performances et le besoin d'augmenter le temps de développement peuvent rebuter légèrement les studios à investir directement dans le Ray Tracing.

Mais cela devrait changer dans les mois qui viennent, car en plus de quelques annonces déjà faites de jeux supportant le RTX, 6 nouveaux titres viennent de s'ajouter à la liste : Boundary, Convallaria, F.I.S.T., Project X, Ring of Elysium et Xuan Yuan Sword VII. Il s'agit principalement de jeux de shoot et d'action, dont l'utilisation du Ray Tracing est intéressante visuellement, mais souvent l'action est trop vive pour en profiter pleinement. Xuan-Yuan Sword VII est un RPG par contre, à voir si dans un monde ouvert et basé sur l'exploration il sera plus intéressant de voir le Ray Tracing que dans les jeux plus nerveux. Et pour les plus impatients de Minecraft RTX, NVIDIA s'amuse à nous chauffer en balançant un nouveau trailer, montrant des créations provenant de joueurs de la première beta, de quoi faire baver en attendant d'avoir une version jouable publiquement.