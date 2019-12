Comme chaque semaine, voici le classement des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) et les 10 meilleures ventes par revenus chez Steam (incluant DLC et autres micro-transactions). Si le SELL roupille copieusement en cette période de fin d'année, on ne peut que se réjouir du classement chez Valve, qui montre un assortiment de titres allant du plus gros au plus petit. Certains d'entre eux ont d'ailleurs été présentés dans le dernier Gamotron S03E50, pour ceux que ça intéresse. Et sinon, on a effectivement un Red Dead Redemption II bien présent alors qu'il est sorti depuis près d'un mois et demi sur PC.

Top Ventes du S.E.L.L. Semaine 49 Semaine 48 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Football Manager 2020 Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare Football Manager 2020 FIFA 20 Call Of Duty: Modern Warfare 2 Red Dead Redemption II FIFA 20 FIFA 20 Star Wars Jedi: Fallen Order Call Of Duty: Modern Warfare FIFA 20 3 Star Wars Jedi: Fallen Order Star Wars Jedi: Fallen Order Star Wars Jedi: Fallen Order Les Sims 4 : À la Fac Star Wars Jedi: Fallen Order Star Wars Jedi: Fallen Order