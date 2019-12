Petite exception qui confirme la règle, c'est un gros titre disponible uniquement chez Nintendo sur lequel nous allons prendre notre pied cette fois-ci. Non, vous ne rêvez pas, The Legend of Zelda: Breath of the Wild est bel et bien au menu du jour pour une découverte avec des yeux de gosse (mais un regard d'adulte), ça va sans dire. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "♥ Suivre".

aujourd'hui à partir de 16h