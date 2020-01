Depuis le temps, ça se saurait. Quoi que... Il n'empêche que pour vendre des jeux, c'est la jungle, car oui il est ardu de se battre contre les AAA. Bon, et même si les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) ne permettent pas de le mettre en évidence, il en est tout autrement avec les meilleures ventes par revenus chez Steam (incluant DLC et autres micro-transactions).

Top Ventes du S.E.L.L. Semaine 44 Semaine 43 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Farming Simulator 19 – Édition Platinum Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare Farming Simulator 19 – Édition Platinum Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare 2 Les Sims 4 - Édition Standard FIFA 20 FIFA 20 Les Sims 4 - Édition Standard FIFA 20 FIFA 20 3 Farming Simulator 19 MediEvil Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Farming Simulator 19 – Extension Platinum Call Of Duty: Modern Warfare – Édition Dark Call Of Duty: Modern Warfare – Édition Dark

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 45 Semaine 44 1 Planet Zoo Grand Theft Auto V 2 Planet Zoo Football Manager 2020 3 Grand Theft Auto V Monster Hunter: World 4 Football Manager 2020 Destiny 2: Forsaken 5 Valve Index VR Kit PlayerUnknown's Battlegrounds 6 PlayerUnknown's Battlegrounds Monster Hunter World: Iceborne Digital Deluxe 7 STAR WARS Jedi: Fallen Order The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition 8 Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition Monster Hunter World: Iceborne 9 Destiny 2: Shadowkeep Digital Deluxe Edition Valve Index VR Kit 10 Disco Elysium Destiny 2: Shadowkeep Digital Deluxe Edition

Donc d'après le SELL, c'est Call of Duty: Modern Warfare (voir le comptoiroscope ray tracing in your face ou du gameplay sur la campagne solo) qui tue le marché consoles, suivi par FIFA 20, exactement comme la semaine dernière. Belle 3e place au passager pour MediEvil, exclusivité PS4 dont vous pouvez admirer du gameplay plein de nostalgie. On passe sur le classement PC soporifique, une fois de plus.

Et sur Steam, c'est là qu'on peut voir que les jeux indé peuvent se tailler la part du lion s'ils sont bons, chose prouvée par Planet Zoo et, dans une moindre mesure, par Disco Elysium qui est déjà sorti depuis quelques semaines. Cela dit, ça n'empêche pas non plus les cadors de squatter le classement. Nous ne serons donc pas étonnés de retrouver GTA, PUBG et autres titres présents grâce à des promales aussi diverses que variées.