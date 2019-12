Depuis les Radeon de la famille Fury, on n'avait pas eu droit à de vraies cartes mini-ITX chez les rouges, ni chez les verts d'ailleurs. Powercolor s'apprête à lancer donc une carte simplement nommée RX 5700 ITX, ou quand Navi rencontre 17 cm de bonheur ! On retrouve par contre le petit Navi, avec ses 2304 Stream Processors, 144 unités de texturing et ses 64 ROP. Le GPU est cadencé à 1465/1625/1725 MHz pour la base/gaming/boost, tandis que les 8 gigots de GDDR6 sur bus 256-bit restent à 14 Gbps. C'est donc du grand classique dans les specs. La vraie question n'est pas là, mais dans le comportement de la carte en jeu.

En effet le ventilateur sur le refroidisseur parait grand, mais ne fait que 8cm avec ventilation axiale. On redoute qu'il ne s'époumone pour aérer tout ça, et qui époumoner dit grand vacarme. Et dans un boitier exigu mini-ITX, où l'évacuation de la chaleur n'est pas optimale (exception faite des géants comme le Prodigy par exemple), la température en jeu risque d'être élevée, ce qui devrait avoir pour conséquence une fréquence gaming moindre que celle annoncée par Powercolor. Il faudra voir des tests pour juger de la chose cependant. Il faudra lui coller une alimentation PCIe 8 pins en sus. Sachez que nous n'avons pas de prix, pas plus que de date de disponibilité, mais nul doute qu'une telle carte trouvera son marché !