Il n'aura pas fallu longtemps pour que la rumeur potentielle sur la prochaine RX 5500 XT fasse suite à des leaks de cartes graphiques. En effet, la RX 5500 tout court serait dédiée au monde des OEM, tandis que la RX 5500 XT serait un modèle dédié à la vente au détail. Mais les différences entre les deux modèles devront attendre les annonces officielles, probablement aux alentours du 12 décembre. Et Videocardz n'a pas fini d'attiser les rumeurs, en lâchant sur la toile des images de 3 cartes graphiques différentes : un modèle de chez ASRock et deux modèles de chez GIGABYTE. Le modèle de chez ASRock est une Challenger RX 5500 XT, avec deux déclinaisons - 4 Go et 8 Go - et une fréquence donnée de 1737 MHz, tout en montrant un design travaillé.

Du côté de chez GIGABYTE, le fabricant continue sur la lignée des RX 5700 apparemment et des fuites sur ses modèles Gaming OC et OC sont aussi dans la place. Les modèles sont d'apparence similaires à leur grandes sœurs, tournant à la GDDR 6 et disposant aussi de versions 4 ou 8 Gigots de GDDR6. Si les photos sont réalistes, alors nous aurons le droit à des cartes solides et travaillées à première vue, il ne manque plus que les informations officielles et les tests de la maison pour déterminer ce que vaudra réellement ces cartes Navi plus abordables, l'attente depuis l'annonce officielle devenant longue. (source : Videocardz)