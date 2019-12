Après avoir dans un premier temps assuré le contrôle direct d'Alphabet suivant le départ du CEO Eric Schmidt en 2017, les deux cofondateurs de Google Sergey Brin et Larry Page ont finalement décidé de tourner cette page et de laisser les commandes de la compagnie entre les mains de Sundar Pichai, qui n'est autre que l'actuel CEO de Google ! Eh oui, ce dernier sera ainsi désormais non seulement PDG de Google, mais aussi celui d'Alphabet, ce qui lui donne donc aussi un pouvoir de décision sur toutes les autres filiales (dont Google fait partie) de la maison mère, telles que Captal G, Google Fiber, Loon, Waymo et DeepMind. En voilà de grosses casquettes pour la tête d'un seul homme !

Going forward, Sundar will be the CEO of both Google and Alphabet. He will be the executive responsible and accountable for leading Google, and managing Alphabet's investment in our portfolio of Other Bets. We are deeply committed to Google and Alphabet for the long term, and will remain actively involved as Board members, shareholders and co-founders. In addition, we plan to continue talking with Sundar regularly, especially on topics we're passionate about. - Lettre de Larry et Sergey , via leur blog.

Bon, et Brin et Page, alors ? La retraite ? Que nenni ! Les deux associés resteront toujours des salariés d'Alphabet et maintiendront une présence dans l'ombre sur les chaises du conseil d’administration de la boite. Pourquoi cette décision ? Allez savoir, mais le duo a peut-être d'autres projets importants en tête, potentiellement difficilement réalisables en étant à la tête d'un groupe aussi massif et publiquement exposé qu'Alphabet. Cela leur donnerait certainement plus de temps pour cultiver leurs autres ambitions, telles que celles autour du transhumanisme - un sujet qui leur tiendrait également particulièrement à cœur.

Dans tous les cas, leur influence sur l'affaire d'Alphabet ne devrait pas déjà s'estomper de sitôt, puisque le duo restera quoiqu'il arrive en contact régulier avec le nouveau CEO, Sundar. Sinon, qu'est-ce que cela pourrait bien changer pour nous autres ? Tant que la pieuvre arrive à se nourrir convenablement de nos données personnelles, probablement rien du tout ! (Source)

"Releasing control !"